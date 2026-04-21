Solaire : Girasole Energies se lance dans les acquisitions

Une première opération de croissance externe pour Girasole Energies et pas la dernière, selon Pierre-Marie Berlingeri. Directeur général et associé de cette société créée en 2023 par Aurélie Gaudillère, elle-même propriétaire du groupe de services énergétiques Enerlis, il annonce acquérir six projets d’ombrières photovoltaïques ...
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