Hydrogène : Hy24 profite du recentrage d’Enagás sur les réseaux

Actualité coordonnée. Enagás, l’un des transporteurs espagnols de gaz, annonce en même temps la vente de parts dans sa filiale Enagás Renovable et une prise de participation au capital de Teréga, le transporteur gazier du sud de la France. Coût de cette dernière opération : ...
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