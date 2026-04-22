Les doutes de NaTran sur son corridor hydrogène

Source NaTran

« Nous nous adaptons au rythme du marché. » Dans ses divers projets d’infrastructures hydrogène, NaTran n’a guère le choix : le gestionnaire de réseaux doit faire avec l’incertitude régnant dans la filière H2. La création du corridor Hy-Fen, traversant la France du Sud au Nord-Est en passant par la Vallée du Rhône, est ...