Le plan d’électrification bouscule l’équilibre des CEE

Par
Thomas Blosseville
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(Crédit : GEO PLC)

L’heure de vérité arrive pour les certificats d’économies d’énergie (CEE). Leur utilisation était très tentante pour financer l’électrification sans puiser dans le budget de l’Etat et la mobilité a déjà ouvert la voie. Les premières mesures du plan d’électrification du gouvernement confirment ...

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