Le plan d’électrification bouscule l’équilibre des CEE

L’heure de vérité arrive pour les certificats d’économies d’énergie (CEE). Leur utilisation était très tentante pour financer l’électrification sans puiser dans le budget de l’Etat et la mobilité a déjà ouvert la voie. Les premières mesures du plan d’électrification du gouvernement confirment ...
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