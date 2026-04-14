Entretien – Chez Enerplan, le projet d’arrêté réduisant entre autres à 11€/MWh le tarif de rachat des surplus de production des petites centrale solaires, qui sera présenté au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) jeudi 16 avril, ne passe pas du tout. Daniel Bour, président du syndicat professionnel, est monté au créneau directement et a échangé hier matin avec l’entourage de Maud Bregeon, ministre de l’Energie. Il en ressort que ...
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