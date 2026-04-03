Bercy enterre les tarifs garantis pour maximiser l’autoconsommation photovoltaïque

La ministre de l’Energie l’a dit lors de la présentation des prochaines périodes d’appels d’offres hier jeudi 2 avril : deux textes sur l’autoconsommation allaient être transmis au Conseil supérieur de l’énergie. Les représentants du photovoltaïque ne s’attendaient cependant pas à ce que ce soit le cas dès la séance du 16 avril prochain pour le projet d’arrêté portant sur la maximisation de l’autoconsommation individuelle des installations de moins de 100 kWc, prévoyant de supprimer pour cela les ventes en surplus et en totalité de l’électricité produite.

Dans le détail, le texte prévoit : ...