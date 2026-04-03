L’agenda de la transition énergétique

Par
GreenUnivers
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Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Avril

15Building beyond, Energies fécondes, Leonard, Paris 

Vehicule2grid, Münster (Allemagne)

Energy Tech Summit, Bilbao (Espagne)
21Wind Europe, Madrid (Espagne)
22Mix.E, Lyon

Invest In African Energy Forum, Salons Hoche, Paris

Mai

4Ifat, Munich (Allemagne)
6Nordic EV Summit, Oslo (Norvège)
19Forum Seanergy, Nantes

Transition énergétique : repenser les priorités pour protéger les territoires, Amorce, Paris 

Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne

34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)

Juin

2Drive to zero, Paris
3Sommet Europe Climate Chance, Bruxelles
Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
911e édition du Colloque national photovoltaïque, Ser, Strasbourg

The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)

European Mobility Expo, Paris
17VivaTech, Paris

Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
23Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Meet4Hydrogen, Bordeaux

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)

The smarter Europe, Munich (Allemagne)

Septembre

1443rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
16Stolar & storage Live, Zurich (Suisse)
22Congrès France Gaz, Paris

Windenergy, Hambourg (Allemagne)
28Interclima, Paris

Batimat’ 2026, Paris

Octobre

7Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
14Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes

Novembre

2Paris Infraweeek, Paris
234e European Sustainability Week, Bonn, Allemagne
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