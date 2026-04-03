Le potentiel des CEE pour soutenir le plan d’électrification

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Dernière ligne droite pour le plan d’électrification du gouvernement avec une question en filigrane : quels moyens pour financer de nouvelles actions ? Les certificats d’économies d’énergie (CEE) apportent des leviers à court ou moyen terme. Analyse des possibilités.

Attention aux fraudes

Pour sûr, le gouvernement envisage de ...