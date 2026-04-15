Synergie Renouvelable passe le cap du million collecté

L’école Bayon avec un toit solaire au Cambodge, @ Synergie Renouvelable

C’est un record : Synergie Renouvelable a collecté un peu plus d’un million d’euros en 2025, un montant en hausse de 15% en un an. « C’était notre objectif et il est atteint l’année de nos quinze ans », se réjouit Priska Sarramea, déléguée générale du fonds de dotation caritatif de la filière des énergies renouvelables, dont GreenUnivers est partenaire. Une somme qui permettra de soutenir des projets d’accès à l’énergie portés par des ONG, essentiellement dans les pays émergents.

Ce succès est en grande partie liée aux « chartes partenaires » lancées fin 2022. Le principe ? Lors d’un financement de projet bouclé par une SPV, les parties prenantes reversent 0,15% du montant de l’opération à Synergie Renouvelable, bénéficiant pour cela d’une défiscalisation. Dix chartes ont été signées en 2025 pour un montant moyen de 60 000 euros. En trois ans, 66 acteurs ont déjà participé : développeurs, banques, conseils, avocats, investisseurs…

Jouer collectif

Le dispositif est d’abord porté par un(e) dirigeant(e), avant d’être partagé avec les équipes. « Les chartes s’intègrent parfaitement dans une stratégie RSE : signer, c’est répondre à un objectif humaniste et jouer collectif en laissant de côté l’univers concurrentiel », témoigne Pascale Courcelle, directrice du financement immobilier énergie environnement de Bpifrance et actuelle vice-présidente de Synergie Renouvelable aux côtés d’Armand Fresnais, directeur général d’Irisolaris. Chaque charte permet d’accompagner un projet proposé par une ONG, sélectionné par les signataires.

Les signataires des chartes partenaires en 2025

Si les chartes ont fourni 55% du million collecté l’année dernière, les événements constituent la deuxième source de financement, avec surtout le dîner annuel, un must pour les acteurs de la filière. En novembre 2025, l’édition des quinze ans a réuni 450 professionnels au Cirque Les Folies Gruss, à Paris. Des business clubs trimestriels ont aussi été lancés pour favoriser les échanges entre dirigeants de la filière dans un cadre informel.

196 projets soutenus en quinze ans

L’équipe du fonds restant très limitée pour maîtriser les coûts de fonctionnement (5 personnes dont deux CDI), Synergie Renouvelable s’appuie sur une douzaine d’experts mis à disposition par les entreprises partenaires en fonction des besoins. « Ils jouent un rôle important pour valider les projets soumis par les ONG, apporter leurs compétences pour le déploiement », précise Priska Sarramea.

Grâce à l’action en réseau de Synergie Renouvelable depuis son lancement en 2010 par sa présidente Hélène Demaegdt, près de 1 700 000 personnes ont bénéficié d’un accès à une énergie durable via 196 projets portés par 115 ONG dans une quarantaine de pays, essentiellement en Afrique. La suite ? Poursuivre la croissance en s’appuyant sur le succès des chartes. D’abord limitées aux financements de projets, elles pourraient s’étendre à d’autres opérations comme les fusions-acquisitions. Car les besoins ne manquent pas : 666 millions de personnes vivent encore sans électricité dans le monde et 2,1 milliards dépendent de combustibles polluants pour cuisiner, respirant quotidiennement des fumées nocives pour leur santé, selon l’ONU.