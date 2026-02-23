Où en est NW, leader français du stockage par batteries ? [Compte-rendu]

Lancé dès 2017 dans le stockage d’électricité dans de nombreuses petites batteries couplées parfois à des stations de recharge de véhicules électriques, l’entreprise NW a parcouru beaucoup de chemin depuis lors et installé son concept dans plusieurs pays. Lors de la conférence sur la flexibilité électrique organisée par GreenUnivers le 5 février à Paris, Jean-Christophe Kerdelhué, fondateur et président exécutif de NW Groupe, a fait le point sur son activité, son original modèle intégré et présenté ses anticipations. Ce compte-rendu de son intervention est réalisé avec l’aide de l’IA puis supervisé par la rédaction de GreenUnivers.

GreenUnivers : vous avez lancé NW en 2017 sur un principe de batteries standardisées de 1 MW déployées en réseau. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Jean-Christophe Kerdelhué : je commence par ...