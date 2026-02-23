Dominique Jamme (CRE) : « les besoins de flexibilité vont croître fortement » [Compte-rendu] 

Dominique Jamme, directeur général des services de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ouvert la 2e conférence annuelle « Flexibilité & Stockage » organisée le 5 février dernier par GreenUnivers à Paris. Il a dressé un état des lieux des évolutions en cours de la réglementation et des politiques publique en matière de flexibilité et évoqué la dynamique du marché français de l’électricité. Ce compte-rendu de son intervention est réalisé avec l’aide de l’IA puis supervisé par la rédaction de GreenUnivers.

Un marché qui envoie des signaux économiques structurants

En introduction, Dominique Jamme a rappelé que le marché de l’électricité constitue un mécanisme central d’orientation des comportements, en reflétant l’état du système électrique à travers les signaux de prix.

Ces signaux traduisent l’état de l’équilibre ...