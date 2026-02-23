Vers un pilotage fin des consommations électriques [Compte-rendu] 

Moduler l’offre n’est pas la seule option pour apporter de la flexibilité au réseau électrique : il faut aussi agir sur la demande, déplacer les usages de consommation notamment pour absorber la « cloche solaire », ce pic de production en milieu de journée. Un sujet évoqué lors de la deuxième table ronde de la conférence Flexibilité et stockage organisée par GreenUnivers le 5 février à Paris, qui a réuni Thierry Vachon, directeur clients et territoires d’Enedis, Mathieu Rochard, CEO de Symphonix et Thomas Tirtiaux, directeur général de Elax Energie. Leur point commun ? L’ambition ...
