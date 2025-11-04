Irisolaris ouvre un 1er magasin domotique

Irisolaris Store (c) Irisolaris

Preuve que l’autoconsommation infuse, Irisolaris ouvre aujourd’hui un magasin destiné au conseil en équipement pour l’habitat. L’initiative, qui évoque d’autres showrooms ouverts il y a quelques années, serait surtout inspirée de ce qui peut se faire en Chine. Le magasin est situé dans la zone d’activités « Plan de Campagne » aux Pennes-Mirabeau, collé à Marseille (Bouche-du-Rhône). 

Un magasin d’équipements 

Avec son magasin, Irisolaris se tourne pour la première fois vers les particuliers. Concrètement, le showroom ...

