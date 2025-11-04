L’AO solaire sur bâtiment fait le plein, GreenYellow en tête

Jacopo Landi
Toitures solaires. (Crédit : Sunalp)

Alors que la filière se questionne sur le sort des prochaines périodes d’appels d’offres prévues par la programmation énergétique en vigueur (PPE 2), mais suspendues aux débats politiques sur le budget, les résultats de ...

