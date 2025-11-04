Alors que la filière se questionne sur le sort des prochaines périodes d’appels d’offres prévues par la programmation énergétique en vigueur (PPE 2), mais suspendues aux débats politiques sur le budget, les résultats de ...
L’AO solaire sur bâtiment fait le plein, GreenYellow en tête
