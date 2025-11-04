Le Fonds chaleur pour 2026 reste espéré à 1 Md€

De droite à gauche, Sylvie Jéhanno (Dalkia), Violaine Tarizzo (DGEC), Frank Lacroix (Engie), Jessica Larsson (Commission européenne) et Olivier Zanetta, animateur.

Traditionnellement organisées en octobre-novembre, les rencontres annuelles de la transition énergétique organisées par la Fedene et consacrées à l’énergie décarbonée dans les bâtiments et l’industrie sont devenues ces dernières années le théâtre du même suspense : y aura-t-il un Fonds chaleur à Noël et de combien ? La 29e édition, tenue aujourd’hui à Paris, ne déroge pas à la règle. D’autant moins que ...

