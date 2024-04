Turbines, prix, innovations… : les coulisses de Fowt 2024

(c) – Jacopo Landi

Essais des éoliennes flottantes de 15 MW, doutes des financeurs sur les appareils chinois, Eolink et sa 5 MW, etc.. : la deuxième journée de Fowt (Floating offshore wind turbines) a été dense en discussions et rencontres. Suite de la collecte d’informations dans les travées de ce rendez-vous international de l’éolien flottant organisé du 24 au 26 avril à Marseille.