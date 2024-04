Le gouvernement en quête de sites en France où stocker le CO2

Roland Lescure à Sens (Yonne) – Capture d’écran

“Le stockage de carbone, on va en faire en France.” En déplacement à Sens (Yonne) sur un site de Technip Energies, Roland Lescure a confirmé l’intention du gouvernement de tester à grande échelle le stockage de CO2 en France. Le ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie a officialisé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour identifier des entreprises intéressées par la capture de CO2 et son stockage dans des puits d’hydrocarbures.

Contrôler l’étanchéité

Le ministre délégué s’est voulu ...