Hydrogène : Lhyfe lance sa “place de marché”

Une nouvelle brique. Le producteur d’hydrogène Lhyfe lance officiellement ce 23 avril une première version de sa “place de marché”. Intégré à sa plateforme en ligne Lhyfe Heroes lancée il y a deux ans, cet outil vise à ...

rapprocher producteurs et consommateurs d’hydrogène renouvelable.

Sécuriser l’approvisionnement

“L’idée est d’utiliser les outils numériques pour accélérer le développement de l’hydrogène renouvelable”, expose Antoine Hamon, directeur des opérations de Lhyfe. Jusqu’ici, la plateforme en ligne mettait déjà à disposition des informations pour faciliter la conversion des usagers à l’hydrogène en général et à l’hydrogène renouvelable en particulier. Par exemple, via un catalogue d’équipements et un comparateur CO2 évaluant le gain en termes d’émissions de gaz à effet de serre en cas de conversion à l’hydrogène.

“Aujourd’hui, nous lançons l’étape suivante. Les usages de l’hydrogène se développent, les stations se développent. La question qui se pose aux consommateurs est la suivante : comment s’assurer de disposer de l’hydrogène ?” C’est à cette question que tente de répondre la place de marché dans un secteur regroupant potentiellement une diversité d’acteurs au-delà des grands gaziers historiques. Pour cela, elle permet de localiser gratuitement des points de production d’hydrogène renouvelable, au sens des règles dites RFNBO, puis de rentrer en contact avec les producteurs. Les détails contractuels, volumes et prix, sont ensuite discutés de gré à gré de façon confidentielle.

Disposer d’une solution de transport

Une dizaine de sites, en France et en Allemagne, sont évoquées à ce stade. Y compris des unités d’autres producteurs que Lhyfe, assure l’entreprise basée à Nantes (Pays de la Loire). L’idée est que davantage de producteurs et de consommateurs rejoignent la plateforme, simplement en se créant des comptes en ligne. L’objectif est double. D’une part, pour les consommateurs, sécuriser leur approvisionnement, éventuellement en multi-sources, et accéder à une offre plus large en cas de hausse ponctuelle des besoins. D’autre part, pour les producteurs, optimiser la gestion de leurs installations, par exemple en mettant à disposition d’éventuels surplus de production.

Dans un premier temps, du côté des consommateurs, l’outil est réservé à ceux disposant de leur propre solution de transport d’hydrogène, capables donc de venir chercher les molécules H2 au point de production. Que ce soit ensuite pour un usage dans la mobilité ou dans l’industrie. A terme, Lhyfe compte étendre sa place de marché à l’ensemble des acheteurs souhaitant être livrés. ...