De trop hauts à négatifs, la folle danse des prix de l’électricité [Dossier]

De plus en plus volatils et aujourd’hui orientés fortement à la baisse après de longs mois passés à des sommets jamais atteints. Gérer une telle variabilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros représente un défi de taille. D’autant que cette situation semble destinée à durer, voire à dessiner l’avenir du système électrique européen.

Le contexte géopolitique n’est toujours pas serein et l’augmentation constante des capacités renouvelables raccordées au réseau change le comportement du marché. Avec une conséquences en particulier : un nombre d’heures de prix négatifs en hausse et que les producteurs d’électricité doivent maintenant prendre en compte.

L’arrivée massive des renouvelables contribue paradoxalement à les rendre… moins rentables. Produisant toutes au même moment, selon les technologies, elle poussent leur prix de vente vers le bas et fragilisent les modèles d’affaires. La filière émergente du stockage par batteries, également en forte accélération, peut apporter un premier élément de solution. Mais des questions se posent aussi en termes de développement du réseau et d’électrification des usages. Cette dernière tarde à se matérialiser, ce qui contribue aujourd’hui à creuser l’écart entre l’offre et la demande.

A terme, c’est le système tout entier qui doit évoluer pour s’adapter au monde nouveau. Le manque de flexibilité actuel cause déjà un surcoût important en termes de coût d’équilibrage du réseau. Et il n’est pas non plus sans effet sur les finances publiques, qui portent le poids du soutien aux EnR quand elles doivent arrêter de produire. Autant de facteurs capables de remettre en jeu les mécanismes actuels.