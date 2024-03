Marchés de l’électricité : le manque de flexibilité se paie cash

(c) – Unsplash

Les causes sont connues mais l’effet reste surprenant. La volatilité croissante des marchés de l’électricité consécutive à la pénétration de plus en plus massive d’électricité renouvelable dans le mix et à une flexibilité pas encore assez développée provoque désormais des corrections impressionnantes.

Plongeon en Allemagne

Dernier exemple en date, le marché infrajournalier allemand, celui où ...