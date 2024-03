Solreed et Engie Green veulent réparer les panneaux solaires défectueux

Un panneau réparé présenté par François Legalland (CEA) et William Arkwright (Engie Green) @Engie

Réparer les panneaux photovoltaïques plutôt que les remplacer. C’est la vocation d’un programme du CEA qui a débouché sur la start-up Solreed, créée par Luc Federzoni et Matthieu Verdon et incubée par l’institut de recherche du Bourget-du-Lac. Elle identifie les défauts – par exemple des pannes de boites de jonction, détermine s’ils sont réparables et le cas échéant les ...