Zilo Energie ébauche une infrastructure de mini-toitures photovoltaïques

@Zilo Energie

Eversun, Otovo, Soleriel, Zilo Energie… Les offres d’abonnement, location ou leasing de panneaux solaires pour le grand public se multiplient sur le marché français, après avoir fait florès en Allemagne entre autres. « Les petites installations solaires en autoconsommation deviennent rentables, c’est le moment de se positionner », estime Chloé Roubach, cofondatrice de Zilo Energie. La société mise sur une formule d’abonnement et non de leasing : les clients peuvent résilier leur contrat à tout moment mais à condition d’acheter l’installation, et ce n’est pas le but de Zilo Energie.

Détenir l’infrastructure

« Le leasing est une façon d’acquérir un bien et en anticipe la dépréciation. Ce n’est pas notre modèle, nous prévoyons de rester propriétaire des installations solaires », indique la dirigeante. La démarche consiste à ...