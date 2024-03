Un PPA pilotable et une future levée de fonds chez Ze Energy

@Ze Energy

Avec des prix de l’électricité à zéro pendant plusieurs heures hier dimanche en France et négatifs dans d’autres pays alors que l’hiver est à peine terminé, suivis par une vive remontée en fin de journée, l’intérêt de stocker et de capter les écarts de prix de marché est aussi manifeste que le risque de ne pas le faire, estime Mathieu Lassagne. Le fondateur de Ze Energy croit plus que jamais à son modèle d’affaires arrimant centrales solaires et batteries.

Il construit en ce moment près de Mont-de-Marsan (Landes) un objet encore rare en France, une centrale de 78 MW assortie d’une batterie de ...