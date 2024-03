La Réunion passe à la valorisation énergétique des déchets

Projet insulaire majeur mais à rebondissements, la construction et l’exploitation du site de traitement et valorisation des déchets ménagers de La Réunion sont bel et bien confiées à un groupement conduit par Paprec Énergies. Le syndicat mixte intercommunal Ileva avait lancé ce chantier baptisé Runeva en 2021 pour réduire l’enfouissement annuel de 230 000 tonnes de déchets au sud-ouest de l’île. Il avait été attribué la même année à Cnim Environnement Energie placé ensuite en redressement judiciaire puis repris par Paprec. Ileva avait alors relancé un appel d’offres ...

