Stockage : quelles opportunités pour les batteries ? [Dossier]

Longtemps balbutiant en France, le stockage de l’électricité par batteries s’apprête à prendre une place importante sur le réseau. Son développement est essentiel pour aider les infrastructures de transport et de distribution à faire face à l’arrivée massive de sources de production variables. Mais son modèle d’affaires reste complexe. Un bon signal est récemment arrivé de la part des pouvoirs publics avec la réouverture de l’appel d’offres de capacité pour la réserve secondaire.

Différentes combinaisons possibles

Les systèmes de stockage électrochimiques peuvent être déployés de différentes manières, en les combinant ou pas avec des centrales de production d’énergies renouvelables et en les positionnant stratégiquement sur le réseau. Chaque combinaison a différents atouts et conduit à la définition de plans d’affaires spécifiques. Le déploiement de batteries à plus grande échelle pose aussi de nouvelles questions de sécurité que l’industrie doit apprivoiser.

Des marchés étrangers en avance

Si le marché français est en train de monter en puissance, avec des approches innovantes et des acteurs prêts à se lancer, plusieurs de nos voisins européens ont pris de l’avance. Leurs réseaux sont parfois plus fragiles et ont un plus grand besoin d’outils de flexibilité. Le Royaume-Uni se distingue en particulier comme un marché très développé, mais des opportunités apparaissent en Belgique ou outre-Rhin. Les Etats-Unis, le Chili ou l’Australie sont d’autres pays dans lesquels le stockage prend une dimension importante.