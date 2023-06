Les projets hybrides de Ze Energy prennent du muscle

@Ze Energy

Ze Energy croit plus que jamais aux centrales solaires hybrides. Il a inauguré fin mai une deuxième installation dans le Loir-et-Cher, à Gièvres, de 18,6 MW associés à des batteries de 7,5 MW, après une première unité aussi détenue en propre à Mennetou-sur-Cher, deux fois moins puissante. Un dossier est bien avancé dans les Landes, de 80 MW cette fois avec un stockage de deux heures de capacité. Et un projet de territoire, sur 250 MW répartis en 15 sites est à l’étude en tandem avec des batteries de 70 MW.

Pour Mathieu Lassagne, fondateur, le dispositif solaire + batteries est certes plus coûteux, mais aussi moins risqué et génère plus de revenus. Le bonus est évalué entre ...