Ze Energy finalise ses premières centrales hybrides, avec un pipe fourni 

Le batteries de Ze Energy dans le parc solaire de Mennetou-sur-Cher – (c) Jacopo Landi

Le jeune développeur Ze Energy, fondé en 2019, a inauguré sa centrale photovoltaïque hybride à Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher). Elle conjugue 8,8 MWc de panneaux solaires et 3,75 MW de stockage par batteries au lithium, fournies par Entech. Retardée de quelques mois suite à un raccordement décalé à cause de la crise du Covid, l’inauguration de cette centrale* devrait être suivie rapidement par celle d’un deuxième projet à Gièvres (Loir-et-Cher), de 18 MWc avec 8 MW de stockage. Ces deux parcs s’ajoutent à un premier projet réalisé avec l’énergéticien Sorégies, mais dans lequel Ze Energy avait seulement apporté une batterie sans participer au développement du parc solaire. Le groupe Sorégies est aujourd’hui actionnaire de l’entreprise aux côtés de Demeter, HTGF, EverWatt, Ze Way Invest et du fonds européen Marguerite.

AO CRE + batteries

Ze Energy vise le marché des CPPA pour y proposer ...