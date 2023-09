Batteries : sept projets déjà touchés par des incendies en France

(c) InterGen

« Les causes des feux de batteries sont très difficiles à connaître. Les enquêtes sont le plus souvent menées par les parties concernées afin d’éclaircir les responsabilités des incidents. Les enquêtes publiques sont très peu nombreuses. Il y en a eu aux Etats-Unis et en Australie, qui ont souhaité que la filière apprenne, mais pas en Europe », observe Naim El Chami, analyste senior et responsable des formations du cabinet Clean Horizon.

Dernier épisode en date, l’incendie survenu le 22 août sur le site de stockage d’électricité par batteries au lithium d’Amarenco à Saucats (Gironde). Il s’agit ...