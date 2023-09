Alexandre Soroko, Greensolver

Entretien avec Alexandre Soroko, directeur du conseil en PPA de Greensolver –

Comment évolue le marché des corporate power purchase agreements (CPPA) en France ? Pourquoi des transactions se concluent et d’autres échouent ? A quels prix ? Depuis le lancement de cette activité en 2021, Greensolver a contribué à plus de 40 CPPA et en prévoit une vingtaine cette année. Le conseil en PPA ...