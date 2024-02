Rénovation globale : Effy y croit mais s’efforce de peu en dépendre

Frédéric Utzmann, fondateur d’Effy il y a quinze ans, est prêt à négocier le nouveau virage de la politique de rénovation énergétique nationale. « Il y a un an, je n’aurais pas affirmé que 200 000 rénovations globales annuelles étaient possibles. Mais j’observe une forte demande et les subventions se révèlent généreuses. Sans doute trop d’ailleurs si les prix ne sont pas contrôlés », estime le dirigeant de cette entreprise spécialisée dans la conduite et le financement des travaux énergétiques chez les particuliers. Cela dit, en un an, cet impératif de rénovation globale rebaptisée “d’ampleur” et ses équations thermiques se sont ...

