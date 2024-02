“Dans l’hydrogène aussi, le ‘quoi qu’il en coûte’ est terminé” [Thierry Lepercq]

Thierry Lepercq @LinkedIn

Entretien avec Thierry Lepercq, président de Hydeal –

Ce pionnier du photovoltaïque puis de l’hydrogène renouvelable industriel, lancé en 2020 dans le projet européen Hydeal qui a dû être reconfiguré en 2023, estime que son secteur reste stratégique. Mais il faut être patient et faire la chasse aux erreurs de jugement, en particulier sur les moyens financiers réels des politiques publiques.

GreenUnivers : beaucoup d’intentions mais peu de décisions d’investissement, des développeurs et industriels fragilisés, des subventions et soutiens publics assez faibles en France, en Europe et même aux Etats-Unis… La production d’hydrogène décarboné est-elle vouée à rester marginale ?

Thierry Lepercq : les réseaux de gaz européens se préparent clairement à ne plus transporter de gaz fossile en 2050. L’industrie s’apprête pour sa part à ne plus en consommer au même horizon. Donc nous allons bel et bien sortir du gaz naturel et entrer dans l’ère de l’hydrogène. Mais aujourd’hui, ...