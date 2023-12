Une nouvelle série d’appels d’offres pour la petite hydroélectricité

(c) – Unsplash

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ouvert une nouvelle session d’appels d’offres pour la petite hydroélectricité. Elle sera composée de trois périodes et s’adresse aux nouvelles installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW qui ne sont pas soumise au régime des concessions. Appelant un total de 105 MW, elle s’étalera entre 2024 et 2026 selon le calendrier suivant :

Source : CRE

L’arrivée de la gouvernance partagée

Comme pour les périodes précédentes, les projets seront repartis en deux familles, une pour les installations implantées sur des nouveaux sites et l’autre pour celle équipant des seuils existants. Le tarif de soutien sera toujours indexé sur l’inflation.

Parmi les nouveautés du cahier des charges, consultable ci dessous, figure une légère modification du critère de notation des projets. Si 70 points sur 100 sont toujours attribués en fonction du prix, la qualité environnementale du projet ne comptera plus que pour 25, contre 30 auparavant. Les candidats pourront décrocher 5 points en cas de gouvernance partagée ou 2 points via un financement collectif, deux conditions non cumulables.

La CRE a là aussi rendu confidentiel le prix plafond de la compétition. Il était de 100 €/MWh pour la première famille et de 120 €/MWh pour le second lors des précédentes périodes.