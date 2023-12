Efficacité énergétique : Tikehau associé à la Banque des Territoires et Equans

“C’est une innovation financière au service des petites et moyennes entreprises”, indique Clara Mouysset, gérante de la stratégie Green Assets chez Tikehau Capital. Le groupe de gestion d’actifs renforce son offre dans l’efficacité énergétique, l’une de ses spécificités. Il s’associe à la Banque des Territoires et Equans pour créer la plateforme de tiers investissement EffiWatt. Celle-ci doit permettre aux acteurs de l’industrie, du tertiaire et aux établissements publics de ...