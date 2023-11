Watt for change et la Fondation Mirova consacrent 1,5 M€ à la rénovation énergétique 

(Crédit : Laurie Shaw – Pexels)

“La transition énergétique ne pourra se faire sans justice sociale”, déclare dans un communiqué Philippe Zaouati, directeur général de Mirova et responsable de Mirova Foundation. En association avec la fondation de Valorem “Watt For Change”, Mirova veut joindre le geste à la parole et soutient huit associations pour lutter contre la précarité énergétique, en mobilisant 1,5 M€ sur trois ans pour aider ...