Et de six ! Début octobre, Mirova Energy Transition, l’une des stratégies d’investissement qui fleurissent au sein de la société de gestion d’actifs à impact Mirova, annonçait le lancement de son nouveau véhicule d’investissement dans les infrastructures de transition énergétique, baptisé MET6 (2 Md€ visés). Un projet géré par une équipe de pas moins de 30 collaborateurs, dirigée par Raphaël Lance (Paris Dauphine, INSEAD), directeur des fonds transition énergétique chez Mirova depuis 14 ans, et Céline Lauverjat ...