Le nouveau plan énergie-climat français dévoilé

Le gouvernement a adressé à la Commission européenne une version actualisée de son plan national énergie-climat. Ce document décrit la contribution de la France à la transition énergétique et à la baisse des émissions de gaz à effet de serre de l’UE, en particulier au regard des objectifs fixés par les 27 pour 2030. Il reflète deux autres textes en cours de préparation au niveau national, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), “qui sont actuellement en cours de révision et feront l’objet d’une ...