Volta collecte 40 M€ pour ses toitures solaires et parcs éoliens renouvelés

@Groupe Volta

Une nouvelle levée de fonds pour le groupe Volta, après les 20 M€ apportés il y a deux ans par Eiffel Investment Group. La nouvelle augmentation de capital est au double et arrive plus vite que prévu du fait de la croissance du développeur-producteur EnR basé à Paris. Les fonds sont procurés par Tilt Capital Partners (Siparex) pour 20 M€, Bpifrance et Socadif (Crédit Agricole Ile-de-France) pour 5 M€ chacun gérés par Tilt et 10 M€ ajoutés par Eiffel Essentiel. Le capital se répartit dorénavant à parts équivalentes entre les fondateurs, Eiffel et Tilt.

D’autres moyens sont arrivés entre-temps à l’étage des filiales, par exemple ...