Eiffel Essentiel injecte 20 M€ dans le groupe Volta

De nouveaux moyens pour le développeur-producteur Volta et un premier investissement pour le nouveau fonds Eiffel Essentiel d’Eiffel Investment Group. Il apporte 20 M€ au capital du premier, reprenant avec les fondateurs Benoit Duval et Pierrick Morier les parts d’un actionnaire financier arrivé en 2013, Ophiliam & Cie et celles d’Albioma.

Mais l’apport en equity d’Eiffel sert aussi, pour 10 M€, à soutenir le développement de Volta. Fondé en 2008, d’abord pur développeur puis producteur d’électricité depuis 2013, Volta opère dans trois segments : les toitures solaires agricoles, le photovoltaïque dans l’Océan indien ou en Corse, et le repowering éolien.

Optimiser avant tout

A quoi il faut ajouter une participation dans SunBooster, une start-up spécialisée dans ...