Biométhane : le marché balbutiant des contrats d’achat direct

[Etude] Le marché des PPA (Power Purchase Agreements) se développe désormais rapidement en France. Et il pourrait bientôt ne plus être seul. Dans une étude commandée par le développeur d’EnR CVE à Capgemini intitulée “PPA et BPA : comment sont-ils structurés?“, le cabinet se penche sur l’émergence des Biogas Purchase Agreements (BPA). Le principe est le même que pour les PPA : un contrat d’approvisionnement en biométhane signé entre un ...