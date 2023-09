Une nouvelle offre de tiers investissement pour la décarbonation

Une alliance tripartite pour déclencher et financer des économies d’énergie dans les entreprises grâce au tiers investissement. Elle associe une société d’ingénierie, un capital-investisseur et un banquier. En l’occurrence, E’nergys, une entreprise basée à Benfeld (Bas-Rhin) issue de deux bureaux d’études dans l’énergie et l’eau (H3C Energies et Utilities Performance), Atlante Gestion et le Crédit Agricole Alsace Vosges. Le rapprochement est matérialisé par une société de projets commune baptisée E’PS, acronyme de « E’nergys Performance Solutions ». Elle est détenue en majorité par Atlante Gestion.

E’PS est doté d’une enveloppe de 15 M€ à mobiliser en ...