Le prix des panneaux solaires s’effondre, une loi protectionniste espérée

Le prix des panneaux photovoltaïques continue à s’effondrer. “En moyenne, le prix des modules toutes catégories confondues a subi une correction à la baisse de 10% le mois dernier”, calcule le grossiste allemand PVXchange. Il estime que depuis janvier, la chute dépasse les 30% et que le prix évoluerait autour de 0,20€ par watt. En fait, pour les moyennes et grandes centrales, il serait déjà bien inférieur et aurait été divisé par deux en un an, pour tangenter les 0,15€/W, selon les estimations ...