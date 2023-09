Après avoir pris des participations dans deux projets au Royaume-Uni et un aux Pays-Bas, en plus d’être entré au capital du développeur Simply Blue Wind à hauteur de 25 M€, le groupe britannique Octopus Energy investit un montant non communiqué dans le développeur norvégien Deep Wind Offshore. Un pas de plus vers son objectif annoncé d’investir 15 Mds£ (17,4 Mds€) dans le secteur à travers le monde.

Norvège, Suède, Corée du Sud

La jeune entrepris norvégienne ...