Lundi 21 août

Un décret paru au Journal officiel précise les niveaux de performance énergétique minimaux requis pour les logements à partir de 2025 ainsi que les exceptions architecturales ou patrimoniales qui permettent de déroger à cette obligation.

Le projet Tees Green mené par EDF au Royaume-Uni a été sélectionné dans le cadre du premier round d’allocation de soutien à la production d’hydrogène outre-Manche. Les négociations avec le gouvernement vont débuter pour définir le montant mis à disposition. Le projet prévoit l’installation d’un électrolyseur à alimenter par un parc éolien en mer et une ferme solaire. Sa puissance initiale sera de 7,5 MW avec l’ambition de la porter à 300 MW.

Solarcoop propose des kits d’autoconsommation solaire à monter soi-même, vendus de 650€ à 2 000€ avec un retour sur investissement estimé entre 8 et 10 ans si l’électricité augmente de 5% par an et avec un taux d’autoconsommation de 60%. Cette coopérative basée à Mornant (Rhône) a été lancée en 2021 par une vingtaine de citoyens et les Centrales Villageoises du Pays Mornantais à l’origine depuis 2016 de 26 centrales photovoltaïques sur toitures.

L’ingénieur en chef des mines Alexandre Chevallier est nommé par arrêté sous-directeur de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques auprès de la direction de l’énergie à la direction générale de l’énergie et du climat.