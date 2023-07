Pour le système électrique, le passage de l’hiver est souvent délicat. Mais l’été va aussi le devenir. Le gouvernement en a d’ailleurs fait une priorité de son nouveau plan de sobriété. « L’évolution du climat dans les 50 prochaines années engendrera des périodes chaudes et des canicules, qui auront un impact sur le confort intérieur des bâtiments et leurs consommations d’énergie en été », observe aussi le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Pour anticiper les tensions, ...