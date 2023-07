Sylvain Waserman confirmé à la présidence de l’Ademe

Fumée blanche au Parlement : après son audition par les commissions compétentes, Sylvain Waserman a obtenu aujourd’hui 28 voix favorables et 4 voix contre au Sénat, et 46 voix favorables et 6 voix contre à l’Assemblée nationale. C’est donc une approbation claire pour cet ancien député Modem de la 2e circonscription du Bas-Rhin (2017-2022), proposé en juin par Emmanuel Macron à la présidence de l’agence de la transition écologique.

Voilà qui met un terme à la succession mouvementée d’Arnaud Leroy, marquée ...