Appel d’offres éolien terrestre PPE4 : beaucoup de lauréats, quelques interrogations

L’appel d’offres public soutenant les projets éoliens terrestres reprend des couleurs. Les deux dernières sessions, et notamment celle de mars, n’avaient pas fait recette, à cause d’un vice de forme et des inquiétudes de la Commission de l’énergie (CRE) quant aux tarifs proposés par les professionnels. La session de rattrapage menée tambour battant en mai et dévoilée aujourd’hui affiche en revanche une puissance de production record : 1 156 MW acceptés sur pas moins de 1 800 MW déposés et alors que 925 MW étaient prévus.

« Jamais une telle capacité n’avait été attribuée depuis le début des appels d’offres », salue Eric Reisse, associé du cabinet de conseil en transactions Envinergy et spécialiste de l’éolien. France Energie Eolienne souligne pour sa part ...