Sylvain Waserman proposé à la présidence de l’Ademe

L’Ademe va-t-elle retrouver un président ? L’Elysée a fait savoir aujourd’hui par communiqué que « le Président de la République envisage, sur proposition de la Première ministre, de nommer M. Sylvain Waserman en qualité de président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » Cette nomination est soumise à l’aval des commissions compétentes à l’Assemblée nationale et au Sénat, ce qui avait été fatal en avril dernier à Boris Ravignon, successeur éphémère d’Arnaud Leroy, parti il y a plus d’un an.

Elu Modem

Sylvain Waserman connaît bien l’Assemblée nationale puisqu’il ...