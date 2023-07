La SNCF devient un développeur-producteur photovoltaïque

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, et Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF présentent le plan « SNCF Renouvelables » @JPP

En 2018, la SNCF avait promis de participer au plan gouvernemental « Place au soleil » mais avait été plus que lente au démarrage. L’opérateur ferroviaire national, premier consommateur d’électricité et deuxième propriétaire foncier du pays, compte rattraper le retard et faire de l’électricité photovoltaïque une source de revenus.

En présence des ministres des Transports et de la Transition énergétique, Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, a annoncé aujourd’hui un objectif de 10 000 hectares solarisés dont 1 000 hectares en 2030 soit 1 GW photovoltaïque. Le plan global comprend des centrales au sol, des ...