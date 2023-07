JPEE invite la Banque des Territoires à son capital

Déjà dynamique, JPEE veut continuer à grandir encore plus vite tout en gardant son indépendance. Le développeur, basé à Caen, a fait émerger depuis sa création en 2004 une importante infrastructure de production d’électricité renouvelable : 430 MW répartis à part égales entre éolien et photovoltaïque et détenus en propre. Il vise maintenant 1 GW en 2026 et 2 GW dans sept ans en majorité photovoltaïques et même agrivoltaïques.

D’ores et déjà, « 300 MW sont autorisés, dont 200 MW solaires ; 190 MW sont en construction”, précise Xavier Nass, directeur général. Pour financer ses projets et notamment la phase de développement, JPEE a choisi de faire entrer un partenaire financier à son capital et plus seulement à l’étage des sociétés de projets. D’où cette bascule ...