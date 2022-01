Comment JPEE fait rimer croissance et indépendance

Les développeurs-producteurs solaires et éoliens 100% indépendants et à capitaux français sont de plus en plus rares. JPEE est de ceux-là et compte bien le rester, tout en visant depuis son siège de Caen pas moins de 650 MW en service dans deux ans. L’entreprise dirigée par Xavier Nass en est à 364 MW d’actifs en production, à parité entre l’éolien et le photovoltaïque ; après une année 2021 en fanfare avec 120 MW raccordés au réseau. JPEE affichait 100 MW en 2013.

La méthode pour prospérer dans l’autonomie ? « Nous concrétisons assez de projets chaque année pour pouvoir faire tourner nos fonds propres et bénéficions en la matière d’un partenariat précieux avec la Caisse des dépôts », explique Xavier Nass. Depuis 2019, la Banque des Territoires acquiert 49% des projets de l’entreprise, aux termes d’un accord récemment prolongé de cinq ans et portant sur un pipe de 1,8 GW. Lequel comprend 290 MW autorisés et prêts à construire, ce qui fait que ...